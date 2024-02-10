Гендир «Енисея» назвал лучшие и худшие матчи команды на первом этапе

Генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Петроковский ответил на вопрос о лучших матчах команды на первом этапе Единой лиги ВТБ. Также он упомянул худшие матчи.

«Мне очень понравилась домашняя игра с ЦСКА, хотя мы в ней уступили. Победы дома над УНИКСом и «Зенитом». Но давайте разграничим красивые игры и не столь зрелищные, но очень важные. Тогда получится больше трёх. Я уже упоминал победу в Саратове. Матчи с МБА и «Руной» в гостях тоже внесли огромный вклад в нашу уверенность в себе.

Если говорим о самых крутых поединках, упомяну и об играх, которые меня сильно расстроили, — домашние встречи с теми же «Автодором» и МБА. Из-за частой смены часовых поясов невозможно просчитать, когда команду накроет спад. В этих матчах в конце декабря и начале января мы не были похожи сами на себя. Досадовали, что мы собственными руками упускаем шанс попасть в шестёрку. К счастью, игроки быстро преодолели это состояние», — приводят слова Петроковского «Городские новости».