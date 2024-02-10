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«Самара» нанесла «Минску» 27-е поражение кряду в Единой лиге

«Самара» нанесла «Минску» 27-е поражение кряду в Единой лиге
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы Б. В этой игре встретились российская «Самара» и белорусский «Минск». Матч прошёл на арене «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре. Хозяева одержали победу со счётом 77:71.

Единая лига ВТБ . Группа Б
10 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
79 : 71
Минск
Минск
Самара: Хоукинс - 13, Далтон - 11, Загорац - 11, Гудумак - 8, Платонов - 8, Томпсон - 7, Викторов - 7, Роберсон - 6, Ребич - 5, М. Кулагин - 3, Зверев, Разумов
Минск: Огунгбени-Джексон - 23, Чебашек - 23, Мотовилов - 9, Зечевич - 6, Микульский - 6, Дуду - 3, Борисевич - 1, Щербаков, Стубеда, Васковцов

Стартовая четверть завершилась вничью со счётом 17:17. К большому перерыву самарцы завладели преимуществом в три очка. По итогам третьей десятиминутки хозяева значительно упрочили преимущество. В заключительной четверти «Минск» серьёзно сократил отставание, но всё-таки не сумел одержать итоговую победу.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Минска» Джарред Огунгбени-Джексон и Якоб Чебашек, набравшие по 23 очка. «Самара» возглавляет группу Б. «Минск» находится на последней строчке, ни разу не победив в регулярке.

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