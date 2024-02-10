«Самара» нанесла «Минску» 27-е поражение кряду в Единой лиге

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы Б. В этой игре встретились российская «Самара» и белорусский «Минск». Матч прошёл на арене «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре. Хозяева одержали победу со счётом 77:71.

Стартовая четверть завершилась вничью со счётом 17:17. К большому перерыву самарцы завладели преимуществом в три очка. По итогам третьей десятиминутки хозяева значительно упрочили преимущество. В заключительной четверти «Минск» серьёзно сократил отставание, но всё-таки не сумел одержать итоговую победу.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Минска» Джарред Огунгбени-Джексон и Якоб Чебашек, набравшие по 23 очка. «Самара» возглавляет группу Б. «Минск» находится на последней строчке, ни разу не победив в регулярке.