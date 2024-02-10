Генеральный директор «Енисея»: можем только мечтать об усилении

Генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Петроковский ответил на вопрос, будет ли усиление состава.

«Всегда хочется большего, но мы самая восточная команда лиги. Перелёты сейчас съедают огромные суммы, поэтому можем только мечтать об усилении. Оптимальная модель при таком количестве игр — восемь-девять взаимозаменяемых игроков. Но в наших условиях такое вряд ли возможно», — приводят слова Петроковского «Городские новости».

В данный момент «Енисей» находится на пятой строчке турнирной таблицы группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На первом этапе красноярская команда одержала 16 побед и потерпела 10 поражений после 26 проведённых матчей. Победителем прошедшей стадии турнира стал ЦСКА.