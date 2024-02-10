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УНИКС уверенно обыграл «Енисей» в матче второго этапа Единой лиги

УНИКС уверенно обыграл «Енисей» в матче второго этапа Единой лиги
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы А. В этой игре казанский УНИКС встретился с красноярским «Енисеем». Встреча прошла на арене «Баскет-холл» в Казани. Хозяева одержали победу со счётом 107:84.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 84
Енисей
Красноярский край
УНИКС: Грин - 31, Димитриевич - 17, Найт - 17, Рейнольдс - 11, Д. Кулагин - 11, Лабери - 9, Зайцев - 5, Лазарев - 4, Бако - 2, Стуленков, Колесников, Одиноков
Енисей: Мартин - 22, Ратэн-Мэйс - 19, Хопкинс - 9, Карпенко - 9, Бич - 7, Балашов - 7, Белянков - 5, Топтунов - 4, Долинин - 2, Лобарев, Сонько, Загретдинов

УНИКС выиграл стартовую четверть со счётом 23:18. К большому перерыву казанцы увеличили преимущество ещё на 12 очков. В третьей десятиминутки УНИКС продолжил наращивать задел. В конце концов хозяева уверенно победили «Енисей».

Самым результативным игроком матча стал американский защитник казанцев Эрик Грин, набравший 31 очко. УНИКС находится на второй строчке группы А, одержав 21 победу и потерпев шесть поражений. «Енисей» располагается на пятой позиции с 16 победами и 11 поражениями.

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