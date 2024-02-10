УНИКС уверенно обыграл «Енисей» в матче второго этапа Единой лиги

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы А. В этой игре казанский УНИКС встретился с красноярским «Енисеем». Встреча прошла на арене «Баскет-холл» в Казани. Хозяева одержали победу со счётом 107:84.

УНИКС выиграл стартовую четверть со счётом 23:18. К большому перерыву казанцы увеличили преимущество ещё на 12 очков. В третьей десятиминутки УНИКС продолжил наращивать задел. В конце концов хозяева уверенно победили «Енисей».

Самым результативным игроком матча стал американский защитник казанцев Эрик Грин, набравший 31 очко. УНИКС находится на второй строчке группы А, одержав 21 победу и потерпев шесть поражений. «Енисей» располагается на пятой позиции с 16 победами и 11 поражениями.