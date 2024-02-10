В «Енисее» рассказали, как приняли решение о назначении Арсича на пост главного тренера

Генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Петроковский поделился информацией, как принималось решение о назначении сербского специалиста Йовицы Арсича на пост главного тренера команды.

«Были кандидаты с более солидным послужным списком, но большую роль сыграл наш бывший тренер Стеван Караджич, с которым у нас сохранились прекрасные отношения. Он посоветовал остановиться на Йовице. Мне понравилось его спокойствие. Мы планировали пять легионеров, но денег хватило только на четверых. Честно скажу, ожидал любой реакции, однако Арсич сказал: «Всё нормально, работаем». Могу сказать, что мы не ошиблись», — приводят слова Петроковского «Городские новости».

В данный момент «Енисей» находится на пятой строчке турнирной таблицы группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.