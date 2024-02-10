Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Енисее» рассказали, как приняли решение о назначении Арсича на пост главного тренера

В «Енисее» рассказали, как приняли решение о назначении Арсича на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Петроковский поделился информацией, как принималось решение о назначении сербского специалиста Йовицы Арсича на пост главного тренера команды.

«Были кандидаты с более солидным послужным списком, но большую роль сыграл наш бывший тренер Стеван Караджич, с которым у нас сохранились прекрасные отношения. Он посоветовал остановиться на Йовице. Мне понравилось его спокойствие. Мы планировали пять легионеров, но денег хватило только на четверых. Честно скажу, ожидал любой реакции, однако Арсич сказал: «Всё нормально, работаем». Могу сказать, что мы не ошиблись», — приводят слова Петроковского «Городские новости».

В данный момент «Енисей» находится на пятой строчке турнирной таблицы группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
Генеральный директор «Енисея»: можем только мечтать об усилении
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android