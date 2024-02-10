«Мы были настоящей командой». Тренер «Минска» прокомментировал 27-е поражение кряду

И.о. главного тренера белорусского «Минска» Алексей Суховецкий поделился впечатлениями от поражения в матче второго этапа Единой лиги ВТБ с «Самарой» (71:79).

«Учитывая наше непростое положение, большое количество травмированных и тяжёлую дорогу, как мы добирались в Самару, мы сегодня были настоящей командой. У нас многое получалось, спасибо ребятам, что они собрались, хотя многие спали всего несколько часов, и я им благодарен за все усилия. Они действительно очень здорово сегодня боролись. Да, были невынужденные потери, и нам в итоге и не хватило нескольких этих атак.

И нам нужно учиться играть концовки. Это не так просто: взять и выиграть концовку – надо чаще играть ровные игры, чтобы у нас была возможность забрать игру. Мы работаем, чтобы добиться, наконец, первой победы: разговариваем, решаем какие-то ментальные вопросы. Не так просто каждый раз приходить на тренировку и смотреть друг другу в глаза, пытаясь найти в себе силы. Мы не опускаем руки и, конечно, хотим побеждать», — приводит слова Суховецкого официальный сайт Единой лиги.