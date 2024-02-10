Сергей Карасёв: «Зенит» хочет реабилитироваться перед болельщиками и собой в игре с «Локо»

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв дал комментарий перед матчем второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Реабилитация перед своими болельщиками является главной мотивацией перед матчем с «Локомотивом»? Мотивация присутствует перед каждой игрой. Конечно, хочется реабилитироваться перед болельщиками и самими собой, доказать, что мы можем обыгрывать все команды из топ-4. Хочется начать второй этап на хорошей ноте, чтобы уйти на перерыв в календаре с позитивными эмоциями. Будем выкладываться на 100% и будем играть только на победу.

В команде как-то обсуждали отсутствие побед в матчах с командами из топ-4? Понятно, что в головах это есть, но самое главное не зацикливаться на этом, чтобы не поплыть. Надо просто делать то, что мы отрабатываем на тренировках, выполнять установки тренера, и в каждом моменте на паркете биться. В таких играх многое зависит от мелочей, одно владение может решить исход встречи.

Какая задача у команды в рамках второго этапа? В первую очередь улучшать с каждой игрой наши качества как в атаке, так и в защите. Нужно показать болельщикам, что у нас есть команда, что мы бьёмся друг за друга. Понятно, что нужно стараться играть на победу в каждом матче, но, как я говорил, в первую очередь нужно улучшить наши качества на обеих сторонах площадки», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.