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Тренер УНИКСа Перасович объяснил, за счёт чего удалось уверенно одолеть «Енисей»

Тренер УНИКСа Перасович объяснил, за счёт чего удалось уверенно одолеть «Енисей»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями от победы над красноярским «Енисеем» (107:84) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Считаю, стартовавший второй этап в этом сезоне особенно сложным. Каждая новая победа будет даваться всё с большим трудом. После выигрыша в прошедшем туре у ЦСКА мы обрели уверенность и сегодня продемонстрировали, возможно, одну из лучших наших игр в атаке по ходу сезона. Мы щедро делились мячом и убегали в быстрые отрывы. Сейчас нам предстоит пауза в чемпионате. Посмотрим, в каком состоянии мы вернёмся после перерыва», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

УНИКС находится на второй строчке группы А, одержав 21 победу и потерпев шесть поражений. «Енисей» располагается на пятой позиции с 16 победами и 11 поражениями.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 84
Енисей
Красноярский край
УНИКС: Грин - 31, Димитриевич - 17, Найт - 17, Рейнольдс - 11, Д. Кулагин - 11, Лабери - 9, Зайцев - 5, Лазарев - 4, Бако - 2, Стуленков, Колесников, Одиноков
Енисей: Мартин - 22, Ратэн-Мэйс - 19, Хопкинс - 9, Карпенко - 9, Бич - 7, Балашов - 7, Белянков - 5, Топтунов - 4, Долинин - 2, Лобарев, Сонько, Загретдинов
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