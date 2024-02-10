Тренер УНИКСа Перасович объяснил, за счёт чего удалось уверенно одолеть «Енисей»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями от победы над красноярским «Енисеем» (107:84) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Считаю, стартовавший второй этап в этом сезоне особенно сложным. Каждая новая победа будет даваться всё с большим трудом. После выигрыша в прошедшем туре у ЦСКА мы обрели уверенность и сегодня продемонстрировали, возможно, одну из лучших наших игр в атаке по ходу сезона. Мы щедро делились мячом и убегали в быстрые отрывы. Сейчас нам предстоит пауза в чемпионате. Посмотрим, в каком состоянии мы вернёмся после перерыва», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.
УНИКС находится на второй строчке группы А, одержав 21 победу и потерпев шесть поражений. «Енисей» располагается на пятой позиции с 16 победами и 11 поражениями.
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