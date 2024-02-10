Тренер «Енисея» Арсич — о поражении от УНИКСа: сегодня мы играли особо халатно
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение казанскому УНИКСу (84:107) в матче второго этапа Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю УНИКС. Сегодня они играли намного лучше в защите, агрессивнее нас, это дало им возможность набрать много лёгких очков при переходах. Наша защита была не очень хороша по ходу всего сезона, но сегодня мы играли особо халатно, что дало УНИКСу возможность исполнить много открытых бросков.
100-процентная результативность трёхочковых в первой половине – это результат нашей мягкой защиты, мы просто не воспользовались фолами, что дало УНИКСу делать открытые броски. Это дало УНИКСу поймать кураж. По сути – исход игры решился в первые 20 минут матча», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».
Единая лига ВТБ . Группа А
10 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 84
Енисей
Красноярский край
УНИКС: Грин - 31, Димитриевич - 17, Найт - 17, Рейнольдс - 11, Д. Кулагин - 11, Лабери - 9, Зайцев - 5, Лазарев - 4, Бако - 2, Стуленков, Колесников, Одиноков
Енисей: Мартин - 22, Ратэн-Мэйс - 19, Хопкинс - 9, Карпенко - 9, Бич - 7, Балашов - 7, Белянков - 5, Топтунов - 4, Долинин - 2, Лобарев, Сонько, Загретдинов
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