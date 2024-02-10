Тренер «Уралмаша» Вергун назвал факторы, за счёт которых удалось одолеть МБА

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился впечатлениями от победы над МБА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю свою команду с победой, сегодня выиграли за счёт многих факторов – класса, характера, опыта. Это был непростой матч, особенно с учётом кубковой встречи в середине недели. Ребята чётко поняли свои роли, выполнили то, о чём мы договаривались.

Важная игра для нас, можно уйти на паузу в хорошем настроении. Сделали выводы после недавней игры с МБА в Екатеринбурге, когда соперник владел инициативой, сегодня исправили многие нюансы. Всегда хочется большего, но главное – победа, движемся дальше», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.