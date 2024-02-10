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Тренер «Уралмаша» Вергун назвал факторы, за счёт которых удалось одолеть МБА

Тренер «Уралмаша» Вергун назвал факторы, за счёт которых удалось одолеть МБА
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Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился впечатлениями от победы над МБА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю свою команду с победой, сегодня выиграли за счёт многих факторов – класса, характера, опыта. Это был непростой матч, особенно с учётом кубковой встречи в середине недели. Ребята чётко поняли свои роли, выполнили то, о чём мы договаривались.

Важная игра для нас, можно уйти на паузу в хорошем настроении. Сделали выводы после недавней игры с МБА в Екатеринбурге, когда соперник владел инициативой, сегодня исправили многие нюансы. Всегда хочется большего, но главное – победа, движемся дальше», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Группа Б
10 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
78 : 81
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Лопатин - 19, Трушкин - 17, Якушин - 12, Воронов - 11, Исмаилов - 6, Касаткин - 5, Коновалов - 5, Голдырев - 3, Барашков, Минченко, Личутин, Валиев
Уралмаш: Уиттакер - 19, Эллис - 16, Писклов - 13, Нэвелс - 11, Захаров - 10, Нэльсон - 6, Глазунов - 4, Даглас - 2, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев
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