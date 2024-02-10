«Оклахома» подписала контракт с 31-летним центровым — Чарания

Клуб «Оклахома-Сити Тандер» заключил минимальный контракт с 31-летним центровым Бисмаком Бийомбо. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 29 матчах за «Мемфис Гриззлиз», набирая в среднем за игру 5,4 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 1,8 результативной передачи.

Напомним, Бисмак Бийомбо стал игроком «Мемфиса» в начале ноября прошлого года. Ранее он выступал за «Шарлотт Бобкэтс/Хорнетс» (2011–2015, 2018–2021), «Торонто Рэпторс» (2015–2016), «Орландо Мэджик» (2016–2018) и «Финикс Санз» (2021–2023). На драфте в 2011 году Бийомбо был выбран под седьмым общим номером.