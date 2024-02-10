Тренер женской сборной России назвал причины поражения в матче с Беларусью

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалёв поделился впечатлениями от поражения в матче с Беларусью (70:73). Встреча прошла в рамках товарищеского турнира Кубок Дружбы.

«С первых минут на собрании была дана установка, чтобы команда очень плотно играла с Александрией Бентли и не позволяла ей открытых бросков и проходов. К сожалению, в первой половине мы не справились с ней совсем. В перерыве оперативно разобрали ошибки, тем не менее, нам не хватило своего процента попадания.

Да, в защите пропустили довольно много: 41 очко за первую половину игры — это слишком, тем более, из них 16 очков принадлежало Бентли. У нас были открытые броски, мы промахивались и смазывали, значит, игроки ещё не совсем готовы. Сегодня мы постарались заиграть практических всех — 11 человек, думаю, завтра заиграю и Сабину Абайдуллину, которая сегодня не выходила на паркет. Будет сделана корректировка, чтобы завтра игра была лучше», — приводит слова Ковалёва пресс-служба РФБ.