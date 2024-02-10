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«Торонто» подписал 10-дневный контракт с экс-игроком «Портленда» — Войнаровски

«Торонто» подписал 10-дневный контракт с экс-игроком «Портленда» — Войнаровски
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«Торонто Рэпторс» заключили 10-дневное соглашение с бывшим игроком команды «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джастисом Уинслоу. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальной сети Х (бывший Twitter).

27-летний форвард выступал в G-лиге за фарм-клуб «Торонто». В прошлом сезоне Джастис Уинслоу принял участие в 29 матчах за «Портленд Трэйл Блэйзерс», в среднем за игру набирая 6,8 очка, совершая пять подборов, отдавая 3,4 результативной передачи и делая один перехват. В марте 2023 года игрок перенёс операцию на левой лодыжке и пропустил остаток сезона.

В данный момент «Торонто Рэпторс» находится на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Команда одержала 19 побед и потерпела 33 поражения.

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