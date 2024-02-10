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«Продолжаю доказывать, что они не правы». Леброн Джеймс обратился к критикам

«Продолжаю доказывать, что они не правы». Леброн Джеймс обратился к критикам
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Лёгкий форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к критикам, которые посчитали случайной его эффектную передачу на партнёра по команде Энтони Дэвиса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».

«Спустя все эти годы я продолжаю доказывать, что они неправы!», — написал Джеймс в социальной сети Х (бывший Twitter), репостнув видео из своего фан-сообщества, в котором он усмехается в ответ на такое мнение критиков.

В том эпизоде Леброн Джеймс в касание переправил мяч в руки Энтони Дэвиса. Многим показалось, что 39-летний баскетболист просто не удержал мяч. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступили команде «Денвер Наггетс» со счётом 106:114.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 25, Ривз - 15, Принс - 13, Хэйс - 9, Кристи - 7, Вуд - 3, Хатимура - 2, Худ-Скифино, Расселл, Мэйс, Льюис
Денвер Наггетс: Маррей - 29, Портер - 27, Йокич - 24, Гордон - 11, Джексон - 7, Джордан - 6, Уотсон - 5, Браун - 3, Холидэй - 2, Строутер, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
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