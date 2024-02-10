«Продолжаю доказывать, что они не правы». Леброн Джеймс обратился к критикам
Поделиться
Лёгкий форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к критикам, которые посчитали случайной его эффектную передачу на партнёра по команде Энтони Дэвиса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».
«Спустя все эти годы я продолжаю доказывать, что они неправы!», — написал Джеймс в социальной сети Х (бывший Twitter), репостнув видео из своего фан-сообщества, в котором он усмехается в ответ на такое мнение критиков.
В том эпизоде Леброн Джеймс в касание переправил мяч в руки Энтони Дэвиса. Многим показалось, что 39-летний баскетболист просто не удержал мяч. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступили команде «Денвер Наггетс» со счётом 106:114.
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 25, Ривз - 15, Принс - 13, Хэйс - 9, Кристи - 7, Вуд - 3, Хатимура - 2, Худ-Скифино, Расселл, Мэйс, Льюис
Денвер Наггетс: Маррей - 29, Портер - 27, Йокич - 24, Гордон - 11, Джексон - 7, Джордан - 6, Уотсон - 5, Браун - 3, Холидэй - 2, Строутер, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
Комментарии
- 11 февраля 2024
-
00:24
-
00:00
- 10 февраля 2024
-
23:50
-
23:28
-
23:00
-
22:47
-
22:28
-
22:00
-
21:42
-
21:18
-
20:51
-
20:39
-
20:10
-
19:56
-
19:36
-
19:27
-
19:16
-
19:00
-
18:36
-
18:25
-
18:00
-
17:58
-
17:26
-
16:55
-
16:10
-
15:59
-
15:55
-
15:21
-
14:17
-
13:37
-
13:24
-
13:13
-
12:52
-
12:25
-
12:16
Партнерский контент