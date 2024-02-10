«Продолжаю доказывать, что они не правы». Леброн Джеймс обратился к критикам

Лёгкий форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к критикам, которые посчитали случайной его эффектную передачу на партнёра по команде Энтони Дэвиса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».

«Спустя все эти годы я продолжаю доказывать, что они неправы!», — написал Джеймс в социальной сети Х (бывший Twitter), репостнув видео из своего фан-сообщества, в котором он усмехается в ответ на такое мнение критиков.

В том эпизоде Леброн Джеймс в касание переправил мяч в руки Энтони Дэвиса. Многим показалось, что 39-летний баскетболист просто не удержал мяч. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступили команде «Денвер Наггетс» со счётом 106:114.