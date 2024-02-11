Капитан «Зенита» Зубков назвал сильные стороны «Локомотива-Кубань»

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Зубков ответил на вопрос о сильных сторонах краснодарской команды «Локомотив-Кубань» в преддверии очной встречи.

«Локо» — команда, которая всегда бьётся до конца, не важно, проигрывают они или выигрывают. Это молодой коллектив, они набирают много очков за счёт быстрых отрывов и подборов в нападении. Нам нужно сдержать их именно в этих компонентах. Если мы с этим справимся, то сможем победить», — приводит слова Зубкова официальный сайт «Зенита».

Встреча пройдёт сегодня, 11 февраля, в рамках группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч будет проведён в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00 по московскому времени.