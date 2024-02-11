Капитан «Зенита» Зубков назвал сильные стороны «Локомотива-Кубань»
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Капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Зубков ответил на вопрос о сильных сторонах краснодарской команды «Локомотив-Кубань» в преддверии очной встречи.
«Локо» — команда, которая всегда бьётся до конца, не важно, проигрывают они или выигрывают. Это молодой коллектив, они набирают много очков за счёт быстрых отрывов и подборов в нападении. Нам нужно сдержать их именно в этих компонентах. Если мы с этим справимся, то сможем победить», — приводит слова Зубкова официальный сайт «Зенита».
Встреча пройдёт сегодня, 11 февраля, в рамках группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч будет проведён в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00 по московскому времени.
Единая лига ВТБ . Группа А
11 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
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