Форвард МБА Трушкин рассказал, чего не хватило команде в матче с «Уралмашем»
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Лёгкий форвард МБА Владислав Трушкин дал комментарий после матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Московская команда уступила со счётом 78:81.
«Не хватило строгости в нападении, следования тактике и тем вещам, о которых договорились в раздевалке. Было несколько ситуаций в защите, когда подвела коммуникация – терялись на сменах, дали „Уралмашу“ забрать слишком много подборов в атаке, за счёт чего у соперника были шансы на повторные атаки.
Все эти моменты по крупице привели к итоговому результату. В игре не думаешь о своих очках, ориентируешься на ситуацию. Спасибо партнёрам, что где-то довели передачи до меня – жаль, что этих очков не хватило», — приводит слова Трушкина пресс-служба МБА.
Единая лига ВТБ . Группа Б
10 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
78 : 81
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Лопатин - 19, Трушкин - 17, Якушин - 12, Воронов - 11, Исмаилов - 6, Касаткин - 5, Коновалов - 5, Голдырев - 3, Барашков, Минченко, Личутин, Валиев
Уралмаш: Уиттакер - 19, Эллис - 16, Писклов - 13, Нэвелс - 11, Захаров - 10, Нэльсон - 6, Глазунов - 4, Даглас - 2, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев
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