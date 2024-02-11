Форвард МБА Трушкин рассказал, чего не хватило команде в матче с «Уралмашем»

Лёгкий форвард МБА Владислав Трушкин дал комментарий после матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Московская команда уступила со счётом 78:81.

«Не хватило строгости в нападении, следования тактике и тем вещам, о которых договорились в раздевалке. Было несколько ситуаций в защите, когда подвела коммуникация – терялись на сменах, дали „Уралмашу“ забрать слишком много подборов в атаке, за счёт чего у соперника были шансы на повторные атаки.

Все эти моменты по крупице привели к итоговому результату. В игре не думаешь о своих очках, ориентируешься на ситуацию. Спасибо партнёрам, что где-то довели передачи до меня – жаль, что этих очков не хватило», — приводит слова Трушкина пресс-служба МБА.