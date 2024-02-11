32 очка Дончича помогли «Далласу» разгромить «Оклахому»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 146:111.

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который записал в свой актив 32 очка.

В составе «Оклахомы» самым результативным стал Шей Гилджес-Александер, набравший 25 очков за игру.

Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу подряд. «Оклахома», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Вашингтон Уизардс», а «Оклахома» проведёт матч с «Сакраменто Кингз». Матчи пройдут 13 и 11 февраля соответственно.