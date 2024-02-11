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32 очка Дончича помогли «Далласу» разгромить «Оклахому»

32 очка Дончича помогли «Далласу» разгромить «Оклахому»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 146:111.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
146 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Ирвинг - 25, Гэффорд - 19, Вашингтон - 14, Клебер - 12, Харди - 11, Хардуэй-младший - 10, Джонс - 8, Грин - 6, Лоусон - 5, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Уильямс, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уоллес - 15, Холмгрен - 13, Гидди - 11, Уильямс - 9, Уотерс III - 9, Сарр - 8, Уиггинс - 7, Джо - 6, Дорт - 5, Дженг - 3, Уильямс, Покушевски, Уильямс

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который записал в свой актив 32 очка.

В составе «Оклахомы» самым результативным стал Шей Гилджес-Александер, набравший 25 очков за игру.

Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу подряд. «Оклахома», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Вашингтон Уизардс», а «Оклахома» проведёт матч с «Сакраменто Кингз». Матчи пройдут 13 и 11 февраля соответственно.

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