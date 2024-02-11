«Голден Стэйт» переиграл «Финикс», Букер, Карри и Дюрант набрали на троих 84 очка

В ночь с 10 на 11 февраля мск на арене «Чейз Центра» в Сан-Франциско прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Победу со счётом 113:112 одержали хозяева площадки.

Соперники всю встречу провели в ровной борьбе — максимальный отрыв по ходу игры составлял восемь очков в пользу «Уорриорз» и шесть очков в пользу «Санз». Первая четверть завершилась с перевесом «Голден Стэйт» «+5», который к большому перерыву сократилось до «+1». После третьей четверти хозяева выигрывали два очка, а судьбу матча решила обоюдоострая концовка, в которой победу в одно очко калифорнийцам принёс решающий трёхочковый бросок.

Тройку самых результативных игроков матча составили Девин Букер («Финикс») — 30 очков, Стефен Карри («Голден Стэйт») — 30 очков — и Кевин Дюрант («Финикс») — 24 очка.

Эта победа продлила выигрышную серию «Уорриорз» до четырёх матчей и прервала аналогичную серию «Санз» на отметке в три игры.