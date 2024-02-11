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«Голден Стэйт» переиграл «Финикс», Букер, Карри и Дюрант набрали на троих 84 очка

«Голден Стэйт» переиграл «Финикс», Букер, Карри и Дюрант набрали на троих 84 очка
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В ночь с 10 на 11 февраля мск на арене «Чейз Центра» в Сан-Франциско прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Победу со счётом 113:112 одержали хозяева площадки.

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

Соперники всю встречу провели в ровной борьбе — максимальный отрыв по ходу игры составлял восемь очков в пользу «Уорриорз» и шесть очков в пользу «Санз». Первая четверть завершилась с перевесом «Голден Стэйт» «+5», который к большому перерыву сократилось до «+1». После третьей четверти хозяева выигрывали два очка, а судьбу матча решила обоюдоострая концовка, в которой победу в одно очко калифорнийцам принёс решающий трёхочковый бросок.

Тройку самых результативных игроков матча составили Девин Букер («Финикс») — 30 очков, Стефен Карри («Голден Стэйт») — 30 очков — и Кевин Дюрант («Финикс») — 24 очка.

Эта победа продлила выигрышную серию «Уорриорз» до четырёх матчей и прервала аналогичную серию «Санз» на отметке в три игры.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 112
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 21, Грин - 15, Уиггинс - 12, Пэйтон II - 11, Шарич - 11, Подзиемски - 10, Джексон-Дэвис - 10, Муди - 6, Киньонес - 6, Томпсон - 5, Луни - 3, Сантос
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 24, Бил - 15, Аллен - 10, Окоги - 8, Гордон - 7, Нуркич - 6, Ойбанкс - 4, Бол - 3, О'Нил - 3, Родди - 3, Маледон, Литтл
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