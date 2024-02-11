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Дальний трёхочковый Карри за 0,7 секунды до сирены, который принёс победу «Голден Стэйт»

Дальний трёхочковый Карри за 0,7 секунды до сирены, который принёс победу «Голден Стэйт»
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Сегодня, 11 февраля, в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над командой «Финикс Санз» со счётом 113:112. Встреча прошла на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско.

За 0,7 секунды до финальной сирены разыгрывающий хозяев Стефен Карри поразил кольцо «Финикса» дальним броском из-за трёхочковой дуги. Этот выстрел стал победным.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, данная победа продлила выигрышную серию «Голден Стэйт» до четырёх матчей и прервала аналогичную серию «Финикса» на отметке в три игры. В прошедшей встрече Стефен Карри отметился 30 набранными очками.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 112
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 21, Грин - 15, Уиггинс - 12, Пэйтон II - 11, Шарич - 11, Подзиемски - 10, Джексон-Дэвис - 10, Муди - 6, Киньонес - 6, Томпсон - 5, Луни - 3, Сантос
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 24, Бил - 15, Аллен - 10, Окоги - 8, Гордон - 7, Нуркич - 6, Ойбанкс - 4, Бол - 3, О'Нил - 3, Родди - 3, Маледон, Литтл
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