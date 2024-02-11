Дальний трёхочковый Карри за 0,7 секунды до сирены, который принёс победу «Голден Стэйт»

Сегодня, 11 февраля, в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над командой «Финикс Санз» со счётом 113:112. Встреча прошла на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско.

За 0,7 секунды до финальной сирены разыгрывающий хозяев Стефен Карри поразил кольцо «Финикса» дальним броском из-за трёхочковой дуги. Этот выстрел стал победным.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, данная победа продлила выигрышную серию «Голден Стэйт» до четырёх матчей и прервала аналогичную серию «Финикса» на отметке в три игры. В прошедшей встрече Стефен Карри отметился 30 набранными очками.