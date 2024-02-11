Богуславский: победы над ЦСКА и «Астаной» стали знаковыми для «Пармы» на первом этапе

Президент «Пармы» Сергей Богуславский ответил на вопрос, какие победы стали знаковыми для команды на первом этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Две победы хотелось бы отметить, которые для меня были достаточно знаковыми. Естественно, это победа над московским ЦСКА в Перми. Со времён «Урал-Грейта» пермские команды не побеждали армейцев, и то, что это произошло, — огромный успех для нашего клуба. Да, мы на выезде ЦСКА уже побеждали, но дома при своих трибунах — такого не было. И то, что это произошло в переполненном «Молоте», является очень большим подарком для всех болельщиков Пермского края.

Поэтому с точки зрения исторической победа над ЦСКА была очень важна. С точки зрения спортивной могу сказать, что меня лично порадовала наша победа в Казахстане в матче с «Астаной», когда мы проигрывали 12–15 очков по ходу второй половины. Команда смогла вернуться в игру, показала характер. Мы добились перевода встречи в овертайм и в дополнительное время уже обыграли соперника. Команда поверила в себя, а после этого был обыгран УНИКС на их площадке.

И это те две победы, которые после небольшого спада позволили поверить в то, что мы можем добиться выхода в топ-6. Для меня лично победа в Казахстане была очень важной. Ну и, мне кажется, для команды тоже, потому что удалось показать характер», — сказал Богуславский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Полное интервью президента пермской команды читайте на «Чемпионате».