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Президент «Пармы» Богуславский рассказал, что испытал после выхода команды в плей-офф

Президент «Пармы» Богуславский рассказал, что испытал после выхода команды в плей-офф
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Президент «Пармы» Сергей Богуславский рассказал, какие у него были эмоции, когда команда гарантировала себе место в топ-6 в первом этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и автоматически пробилась в плей-офф.

«На самом деле главное чувство, наверное, было облегчение, потому что топ-6 — это была достаточно амбициозная задача для нашего клуба. Я хочу напомнить, что по итогам всех предыдущих сезонов «Парма» попадала в плей-офф, практически вскакивая на подножку поезда одной из последних.

И то, что в этом году мы уже в январе-феврале оказались в плей-офф, — это очень большое достижение, которое произошло благодаря всем, кто участвовал в процессе», — сказал Богуславский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Полное интервью президента пермской команды читайте на «Чемпионате».

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