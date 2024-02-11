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В «Парме» рассказали, при каких обстоятельствах команда может подписать новичков

В «Парме» рассказали, при каких обстоятельствах команда может подписать новичков
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Президент «Пармы» Сергей Богуславский ответил на вопрос, есть ли у команды планы по усилению состава перед плей-офф.

«Мы всегда смотрим на то, что можно сделать с точки зрения улучшения состава. Главное, чтобы на текущий момент этот игрок или игроки, которых мы можем привлечь, соответствовали уровню команды, уровню топ-6, и в то же время могли вписаться в нашу структуру.

Команда показывает хороший результат, имеет отличную химию, и в таком случае не так просто быстро вписаться новому игроку в сложившийся коллектив. Мы работаем, и, если достойные кандидаты будут, я думаю, что мы сможем усилиться», — сказал Богуславский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Полное интервью президента пермской команды читайте на «Чемпионате».

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