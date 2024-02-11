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Дюрант: Карри — лучший разыгрывающий в истории, он входит в топ-5 величайших игроков

Дюрант: Карри — лучший разыгрывающий в истории, он входит в топ-5 величайших игроков
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Лёгкий форвард команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Стефен Карри — лучший разыгрывающий в истории баскетбола. Он входит в пятёрку величайших игроков всех времён», — приводит слова Дюранта No Context Warriors в социальной сети Х (бывший Twitter).

Сегодня, 11 февраля, в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Финикс Санз» со счётом 113:112. Встреча прошла на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско.

За 0,7 секунды до финальной сирены Стефен Карри поразил кольцо «Финикса» дальним броском из-за трёхочковой дуги. Этот выстрел стал победным. Карри отметился 30 набранными очками.

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Дальний трёхочковый Карри за 0,7 секунды до сирены, который принёс победу «Голден Стэйт»
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