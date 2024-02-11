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Карри прокомментировал победный дальний трёхочковый в матче с «Финиксом»

Карри прокомментировал победный дальний трёхочковый в матче с «Финиксом»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился эмоциями от победного дальнего трёхочкового выстрела в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Финикс Санз».

«Это было время для того, чтобы я совершил бросок, который принёс нам победу. Была пара неудачных бросков. Нам нужен был удачный. Продолжаем в том же духе, большая победа. Идём за следующей», — приводит слова Карри Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 11 февраля, «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 113:112. Встреча прошла на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско. Карри отметился 30 набранными очками, девятью подборами и шестью результативными передачами. За 0,7 секунды до финальной сирены он совершил решающее попадание.

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Дальний трёхочковый Карри за 0,7 секунды до сирены, который принёс победу «Голден Стэйт»
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