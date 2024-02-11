Лиллард в будущем намерен стать совладельцем «Портленда»

Бывший игрок команды «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил о намерении стать совладельцем клуба в будущем.

«Я определённо буду участвовать в этом», — приводит слова Лилларда журналист Лэндон Бафорд в социальной сети Х (бывший Twitter).

В данный момент Дэмьен Лиллард выступает за «Милуоки Бакс». В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он принял участие в 48 матчах, набирая в среднем за игру 25 очков, совершая 4,2 подбора и отдавая 6,8 результативной передачи.

Дэмьен Лиллард был игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении целых 11 лет (2012—2023). В данный момент команда находится на 14-й строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА с 15 победами и 37 поражениями.