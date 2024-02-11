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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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13:00 Мск
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Паскуаль: после победы с почти 40-очковой разницей я бы предпочёл сыграть через три дня

Паскуаль: после победы с почти 40-очковой разницей я бы предпочёл сыграть через три дня
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал разгромную победу в матче второго этапа Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (106:67).

«Во всех матчах мы стараемся набрать как можно больше очков и пропустить как можно меньше. Просто иногда мы не попадаем открытые броски, игроки хотят набирать очки, но они не могут сыграть эффективно, иногда мы мажем из-под кольца, делаем потери… Для нас важно было сегодня избежать потерь, мы сделали всего семь, и ни один игрок не совершил больше одной. Это значит, что команда была очень сконцентрирована.

После победы с почти 40-очковой разницей я бы предпочёл сыграть через три дня, а не останавливаться. Но имеем, что имеем, теперь время немного отдохнуть, наладить связи и подойти к следующему матчу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Единая лига ВТБ . Группа А
11 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
106 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Курич - 24, Эртель - 21, Дублевич - 16, Фрейзер - 12, Жбанов - 10, Хантер - 10, Карасёв - 8, Зубков - 3, Морман - 2, Захаров, Вольхин, Торопов
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 21, Мартюк - 15, Бэрфорд - 8, Щербенев - 8, Уайт - 8, Елатонцев - 5, Ндур - 2, Темиров, Узинский, Ведищев, Сычков, Емченко
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