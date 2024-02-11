Паскуаль: после победы с почти 40-очковой разницей я бы предпочёл сыграть через три дня

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал разгромную победу в матче второго этапа Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (106:67).
«Во всех матчах мы стараемся набрать как можно больше очков и пропустить как можно меньше. Просто иногда мы не попадаем открытые броски, игроки хотят набирать очки, но они не могут сыграть эффективно, иногда мы мажем из-под кольца, делаем потери… Для нас важно было сегодня избежать потерь, мы сделали всего семь, и ни один игрок не совершил больше одной. Это значит, что команда была очень сконцентрирована.
После победы с почти 40-очковой разницей я бы предпочёл сыграть через три дня, а не останавливаться. Но имеем, что имеем, теперь время немного отдохнуть, наладить связи и подойти к следующему матчу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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