Никита Курбанов провёл первый матч после дисквалификации

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов, отбывший трёхмесячную дисквалификацию из-за обнаружения в его крови следов кокаина, сыграл в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой» (80:84).

Курбанов провёл на площадке 18 минут. За это время он заработал два подбора и отдал две результативные передачи. Также на его счету один перехват и два блок-шота. При этом очков форвард не набрал.

Напомним, Никита Курбанов осенью прошлого года объявил о приостановке карьеры по личным причинам. Позже стало известно, что форвард отбывал трёхмесячную дисквалификацию после нахождения в его крови следов кокаина.

Несмотря на поражение, армейцы занимают первое место в группе А, имея в своём активе 49 очков. «Парма» идёт пятой — 43.