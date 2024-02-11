Пашутин рассказал, какие задачи он ставил команде перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (84:80).

«Сегодня была фантастическая атмосфера и полный зал. Все ждали этого матча с ЦСКА, это легендарный клуб и лидер чемпионата. Мы боролись за первую шестёрку, чтобы быть конкурентоспособными в ней. Бороться за каждый ничейный мяч, каждый подбор, останавливать соперника фолами, как сегодня и играли парни. Была задача не дать убежать сопернику и позволить им играть в комфортный для них быстрый баскетбол. ЦСКА лидер по забитым очкам в лиге и по подборам, сегодня нам не удалось его выиграть.

Вторая задача была закрыть их снайперов и спровоцировать играть 1 на 1, чтобы соперник совершал тяжёлые броски. Нам это удавалось, особенно в первые 20 минут игры. Думаю, что недостаточно хорошо сыграли в защите только в заключительной четверти, когда ЦСКА начал давить. Мы совершили несколько невынужденных потерь. В целом мы играли с холодной головой, хорошо защищались и двигали мяч.

Сегодня хорошо начала стартовая пятёрка, но также хочу отметить и ребят, которые вышли на матч со скамейки. Мы расширили ротацию и в концовке парни были не такие уставшие, как в прошлых матчах. Я думаю, что это большой праздник для Перми! Поздравляю всех с победой, спасибо за поддержку!» — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.