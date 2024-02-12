Известный российский комментатор Владимир Гомельский выбрал между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

Один из пользователей его сайта задал вопрос:

«После 2003 года не прекращаются споры о том, кто величайший баскетболист всех времён — Майкл Джордан или Леброн Джеймс. А кто из них с Вашей точки зрения вносил наибольший вклад в победы своих команд? Чьё влияние на игру партнёров было больше? Кто делал своих товарищей по команде лучше — Майкл Джордан или Леброн Джеймс?»

«Майкл Джордан», — ответил Гомельский.

Майкл Джордан выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1984 по 2003 год, пропустив несколько сезонов на рубеже тысячелетий. За это время он стал шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА.