«Кроме себя, никто не поможет». Ватутин отреагировал на плохую форму ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу второго кряду поражения своей команды в Единой лиге ВТБ.

Напомним, сегодня состоялся первый матч второго этапа чемпионата, в котором армейцы уступили пермской «Парме» (80:84).

До этого столичная команда уступила УНИКСу (73:83), но всё равно сохранила первое место в чемпионате.

«Последние результаты ЦСКА никого удовлетворить не могут, по сути, мы проиграли три матча подряд, потому что в домашней игре с «Пари Нижний Новгород» нам откровенно повезло в концовке. Уже как‑то говорил, что наше первое место в таблице лично для меня выглядит сюрпризом, но тем не менее пока сохранили лидерство. В целом в этом месяце мы или сильно сдали в большинстве компонентов, или не набрали форму на фоне добавивших соперников. Это касается как команды в целом, так и отдельных игроков. Нельзя выигрывать, проводя на должном уровне одну четверть.

К слову, январь и февраль — традиционно сложные для нас месяцы, при любых тренерах. Иллюзий в клубе на продолжение везения нет, кроме себя самих, нам никто не поможет», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».