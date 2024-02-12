В женской сборной России отреагировали на победу в матче с Беларусью

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалёв и форвард Сабина Абайдуллина прокомментировали победу команды в матче со сборной Беларуси (83:60).

«В первую очередь для меня была важна командная игра. К сожалению, первые 25 минут мы эту игру не показали, хотя и вели в счёте — она началась только в четвёртой четверти. Возможно, мы были немного свежее, хотя у хозяек тоже присутствовали те, кто не играл вчера. Сегодня мы увидели именно ту игру, которую мы хотели бы видеть и вчера, и сегодня, и в дальнейшем: быструю, с хорошими атаками, правильными решениями на площадке и хорошей защитой», — приводит слова Ковалёва официальный сайт РФБ.

«Мне кажется, я всё время сидела заряженная, в любой момент готовая закричать: я тут! я готова! А когда сказали выходить на паркет, просто вышла и сыграла сердцем. В какой-то момент девчонки из Беларуси начали очень активно и агрессивно защищаться, тогда мы «поплыли», но потом собрались и начали наконец попадать. Хорошо, что обошлось без травм, как случилось с Марией Поповой. Желаем ей выздоровления и ждём Всемирные игры дружбы», — сказала Абайдуллина.