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Трипл-дабл Сабониса не спас «Сакраменто» от поражения в матче с «Оклахомой»

Трипл-дабл Сабониса не спас «Сакраменто» от поражения в матче с «Оклахомой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Оклахоме на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 127:113.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 32, Дорт - 17, Холмгрен - 14, Уильямс - 6, Гидди - 5, Уильямс - 5, Уиггинс - 5, Джо - 3, Дженг - 2, Уотерс III, Покушевски, Уоллес, Сарр
Сакраменто Кингз: Монк - 26, Сабонис - 21, Фокс - 15, Митчелл - 14, Барнс - 14, Мюррэй - 13, Эллис - 5, Хаертер - 4, Лайлз - 1, Макги, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Лень

Самым результативным в составе победителей Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 38 очков. Джейлен Уильямс набрал 32 очка.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал Малик Монк, который набрав 26 очков. Домантас Сабонис оформил трипл-дабл из 21 очков, 11 подборов и 14 передач.

На данный момент «Оклахома» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сакраменто», в свою очередь, занимает седьмое место на Западе.

В следующем матча «Оклахома» встретится с «Орландо Мэджик», а «Сакраменто» проведёт матч с «Финикс Санз».

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