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Трипл-дабл Сабониса не спас «Сакраменто» от поражения в матче с «Оклахомой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Оклахоме на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 127:113.

Самым результативным в составе победителей Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 38 очков. Джейлен Уильямс набрал 32 очка.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал Малик Монк, который набрав 26 очков. Домантас Сабонис оформил трипл-дабл из 21 очков, 11 подборов и 14 передач.

На данный момент «Оклахома» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сакраменто», в свою очередь, занимает седьмое место на Западе.

В следующем матча «Оклахома» встретится с «Орландо Мэджик», а «Сакраменто» проведёт матч с «Финикс Санз».