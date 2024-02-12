Робинсон высказался о Джейлене Брауне, получившем неспортивный фол за борьбу с ним

Форвард «Майами Хит» Данкан Робинсон прокомментировал эпизод в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с атакующим защитником «Бостон Селтикс» Джейленом Брауном. В одном из игровых моментов Браун резко дёрнул соперника за руку, после чего тот оказался на паркете. Судья выписал Джейлену неспортивный фол.

«Честно говоря, мне просто показалось, что это грязная игра. В результате игроки потом выбывают из строя очень надолго. Подобные матчи можно увидеть на протяжении всей истории НБА. Игроки могут получить серьёзные травмы. Я думал, это было опасно, ненужно и чрезмерно», — сказал Робинсон на пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Селтикс» победили со счётом 110:106.