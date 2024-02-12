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Дончич высказался о Вашингтоне и Гэффорде после их дебюта за «Даллас»

Дончич высказался о Вашингтоне и Гэффорде после их дебюта за «Даллас»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал переход в команду двух игроков, форварда Пи Джея Вашингтона и центрового Дэниела Гэффорда. Оба усилили «Маверикс» перед дедлайном НБА.

«Каждый теперь может убедиться, насколько это важно. Сразу видно влияние, которое они оказывают на игру. Поэтому их переход был действительно важен», — приводит слова Дончича у себя в социальных сетях обозреватель Грант Афсет.

Ранее Вашингтон и Гэффорд дебютировали за «Маверикс». Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (146:111). Вашингтон набрал 14 очков, а Гэффорд отметился 19 баллами.
«Даллас» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

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