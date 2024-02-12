Полиция Германии назвала возраст и происхождение убийцы 17-летнего баскетболиста с Украины

Появились подробности относительно нападения с ножом на 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии. Напомним, в результате полученных травм молодой игрок скончался. Как информирует пресс-служба полиции города Ессена, инцидент произошёл в субботу, 10 февраля, в городе Оберхаузене (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Сообщается, что Ермаков в компании товарищей, будучи на автобусной остановке в вечернее время, повздорил с группой местных подростков. Предполагаемому преступнику 15 лет. Полиция уже установила его личность. Словесная ссора началась ещё в автобусе и переросла в физический конфликт уже на остановке. В один из моментов преступник достал нож и нанёс несколько ударов. Двое подозреваемых (14 и 15 лет) арестованы. Подчёркивается, что один из подозреваемых – немец турецкого происхождения, а второй – немец с греческими корнями.

Владимир был доставлен в больницу, но скончался во время операции.