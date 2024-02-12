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Американец Джо Томассон стал игроком сборной Грузии

Американец Джо Томассон стал игроком сборной Грузии
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Федерация баскетбола Грузии сегодня, 12 февраля, официально объявила, что игрок израильского клуба «Маккаби» (Тель-Авив), американский разыгрывающий Джо Томассон стал игроком сборной.

Также сообщается, что Томассон уже попал в расширенную заявку на отборы Евробаскета-2025.

Джо Томассону 30 лет. Американец начал свою карьеру в 2016 году в бухарестском «Динамо» и за последующие восемь лет сменил множество команд, успев поиграть за российские «Буревестник» из Ярославля и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Томассон является обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ 2022 года и чемпионом Польши 2020 года в составе «Зелёна-Гуры».

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