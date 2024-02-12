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Профиль Артёма Забелина появился на сайте израильского клуба

Профиль Артёма Забелина появился на сайте израильского клуба
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Профиль российского центрового Артёма Забелина появился на сайте израильского клуба «Хапоэль». Ранее телеграм-канал «Перехват» сообщил, что Забелин получил израильское гражданство.

Артёму Забелину 36 лет. За карьеру россиянин выступал в таких клубах как ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В составе московской команды стал чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ, трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и бронзовым призёром Евролиги.

Последним клубом Забелина был «Минск», однако в составе белорусской команды он провёл всего один матч, после чего покинул её. Дважды принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ (2019, 2020).

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Источник: чемпион Евролиги Артём Забелин получил паспорт Израиля

Ранее Алексей Швед сообщил, что готов вернуться в Единую лигу ВТБ для участия в плей-офф.

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