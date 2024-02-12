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«Я подумал, что умер». О’Нил рассказал о первой встрече с Джулиусом Ирвингом

«Я подумал, что умер». О’Нил рассказал о первой встрече с Джулиусом Ирвингом
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил рассказал о первой встрече с победителем сезона-1982/1983 соотечественником Джулиусом Ирвингом.

«Итак, это было на первом курсе университета. Я знал, что стану профессионалом. У нашего тренера был такой прикол: если ты пропускаешь занятие, то идёшь на пробежку. Итак, у меня занятие в восемь часов утра, и я подумал: «К чёрту, осталось всего два месяца, я не пойду».

Я спал, и Джей оказался в моей комнате, он положил мне руку на грудь и разбудил меня. Это была моя первая встреча с ним. Он оказался в моей комнате и сказал: «Эй, чувак, тренер Браун сказал, что мы увидимся с ним на дорожке». Я подумал: «Что?» Когда я поднял глаза, то подумал, что умер, чуваки», — сказал О’Нил в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.

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