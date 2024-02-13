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47 очков Карла-Энтони Таунса и Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Клипперс»

47 очков Карла-Энтони Таунса и Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Клипперс»
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Сегодня, 13 февраля, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесота Тибервулвз». Гости победили со счётом 121:100.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. На его счету 24 очка, четыре подбора и три результативных передачи. Его партнёр по команде защитник Энтони Эдвардс отметился 23 очками, семью подборами и восемью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал форвард Пол Джордж. Он набрал 18 очков, совершил шесть подборов и отдал три передачи. Форвард Кавай Леонард отметился 18 очками, четырьмя подборами и одной передачей.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 121
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 18, Джордж - 18, Харден - 17, Уэстбрук - 11, Коффи - 10, Бостон - 6, Пауэлл - 6, Зубац - 6, Миллер - 4, Мэнн - 2, Пламли - 2, Хиланд, Тайс, Такер, Браун
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Эдвардс - 23, Гобер - 17, Александер-Уолкер - 15, Макдэниелс - 11, Рид - 11, Андерсон - 5, Конли - 5, Никс - 5, Моррис - 5, Маклафлин, Мур, Майнотт
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