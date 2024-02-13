47 очков Карла-Энтони Таунса и Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Клипперс»

Сегодня, 13 февраля, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесота Тибервулвз». Гости победили со счётом 121:100.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. На его счету 24 очка, четыре подбора и три результативных передачи. Его партнёр по команде защитник Энтони Эдвардс отметился 23 очками, семью подборами и восемью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал форвард Пол Джордж. Он набрал 18 очков, совершил шесть подборов и отдал три передачи. Форвард Кавай Леонард отметился 18 очками, четырьмя подборами и одной передачей.