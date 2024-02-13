Виктор Вембаньяма повторил достижения четырёх легенд НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал пятым игроком в истории НБА, который сумел оформить трипл-дабл с 25+ очками, 10+ подборами, 10+ блок-шотами, при этом отдавшим 5+ передач за игру. Как отмечает пресс-служба лиги, ранее такое удавалось Хакиму Оладжьювону (четырежды), Кариму Абдул-Джаббару, Ральфу Сэмпсону и Дэвиду Робинсону.

Напомним, Вембаньяма набрал 27 очков, 14 подборов, 10 блок-шотов и пять передач в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс». Сама игра закончилась со счётом 122:99 в пользу «Сан-Антонио». Виктор был самым результативным игроком в составе обеих команд.

Центровой Виктор Вембаньяма сделал приятный сюрприз юному фанату: