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Инсайдер назвал команду НБА, в которой Леброн Джеймс намерен завершить карьеру

Инсайдер назвал команду НБА, в которой Леброн Джеймс намерен завершить карьеру
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс желает завершить карьеру в нынешней команде. Об этом рассказал известный инсайдер Зак Лоу.

«Послушайте, я не могу сидеть здесь и говорить, что знаю, чего Леброн хочет от жизни. Однако всё, что я слышал в течение многих лет, в том числе и сегодня, сводится к тому, что он хотел бы завершить карьеру в «Лейкерс». Может ли он попросить о переходе в «Филадельфию»? Я не думаю, что это реально. Полагаю, он хочет завершить карьеру в «Лейкерс». Кто будет отказываться от 51 миллиона долларов?» — приводит слова Лоу издание RealGM со ссылкой на его выступление в подкасте на ESPN.

Ранее Джеймс оценил переход в «Лос-Анджелес» 30-летнего разыгрывающего Спенсера Динвидди.

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