Шакил О’Нил рассказал, какой факт в карьере Коби Брайанта сводил его с ума

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил рассказал, что в своё время всеми силами стремился превзойти легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта по количеству чемпионских перстней.

«Для меня всё тогда сводилось к тому, чтобы превзойти его: я хотел раздобыть следующий перстень до того, как он получит ещё один свой. Аргументы у нас были одни и те же. Да, ты можешь выиграть, но без Шака у тебя это не получится. Ты можешь выиграть, но только вместе с Коби. Но тот факт, что у него их было пять, а у меня – четыре, сводил меня с ума», — сказал О’Нил в своём подкасте.

Напомним, Коби пять раз становился чемпионом НБА, а Шакил – четыре.