Клэй Томпсон прояснил отношение к снижению роли в «Уорриорз»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что готов к снижению своей роли в команде.

«В этом нет ничего плохого. В следующем году мне исполнится 35. Вернувшись после разрыва крестообразной связки и ахилла, я всё ещё действительно способен быть очень хорошим игроком. Может быть, я уже не тот парень, который набирал 60 очков за три четверти и рекорд 37 очков за четверть, но всё равно представляю большую угрозу. Я моделировал свою игру по образцу Реджи Миллера и Рэя Аллена, и эти ребята были невероятно эффективны до тех пор, пока им не исполнилось 30 лет. Так что я планирую идти по их стопам», — приводит слова Томпсона The Ringer.

Ранее Томпсон одной фразой ответил на слухи о его обмене.