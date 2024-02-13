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Клэй Томпсон прояснил отношение к снижению роли в «Уорриорз»

Клэй Томпсон прояснил отношение к снижению роли в «Уорриорз»
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что готов к снижению своей роли в команде.

«В этом нет ничего плохого. В следующем году мне исполнится 35. Вернувшись после разрыва крестообразной связки и ахилла, я всё ещё действительно способен быть очень хорошим игроком. Может быть, я уже не тот парень, который набирал 60 очков за три четверти и рекорд 37 очков за четверть, но всё равно представляю большую угрозу. Я моделировал свою игру по образцу Реджи Миллера и Рэя Аллена, и эти ребята были невероятно эффективны до тех пор, пока им не исполнилось 30 лет. Так что я планирую идти по их стопам», — приводит слова Томпсона The Ringer.

Ранее Томпсон одной фразой ответил на слухи о его обмене.

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