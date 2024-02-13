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Лука Дончич покорил новое достижение в НБА, превзойдя Мэджика Джонсона

Лука Дончич покорил новое достижение в НБА, превзойдя Мэджика Джонсона
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич вышел на чистое третье место по количеству игр с 25+ очками, 15+ передачами, 10+ подборами в истории НБА (начиная с сезона-1950/1951, когда стала отслеживаться статистика передач). Об этом информирует пресс-служба лиги.

В топ-4 по этому показателю входят следующие игроки: Оскар Робертсон (37 матчей), Расселл Уэстбрук (15), Лука Дончич (14) и Мэджик Джонсон (13).

Отметим, что в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Вашингтон Уизардс» Дончич набрал 26 очков, совершил 11 подборов и отдал 15 результативных передач. Встреча закончилась со счётом 112:104 в пользу «Далласа».

В следующем туре «Сан-Антонио» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».

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