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Аренас объяснил, почему Грин имеет основания демонстрировать скандальное поведение

Аренас объяснил, почему Грин имеет основания демонстрировать скандальное поведение
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением о скандальной манере игры тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина. Ранее Дрэймонд отбывал длительную дисквалификацию за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

«Дрэймонд умеет нарушать нормы. И это приносит плоды. Он четырёхкратный чемпион. Признавался лучшим оборонительным игроком лиги. У него есть множество наград, чтобы твёрдо стоять на своём», — сказал Аренас в своём подкасте.

В нынешнем сезоне НБА Грин к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал 9,2 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 6,2 передачи.

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