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Получивший израильский паспорт Забелин дебютировал в чемпионате этой страны

Получивший израильский паспорт Забелин дебютировал в чемпионате этой страны
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Вчера, 12 февраля, состоялся матч 5-го тура израильской Суперлиги между командами «Хапоэль» Эйлат и «Ирони». Встреча прошла в Эйлате. За хозяев в местном чемпионате дебютировал российский центровой Артём Забелин, получивший израильское гражданство. Матч завершился победой «Хапоэля» со счётом 83:75.

Артём Забелин провёл на площадке 15 минут игрового времени, отметился четырьмя набранными очками и пятью подборами. В данный момент «Хапоэль» Эйлат находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Израиля по баскетболу. Команда одержала три победы и потерпела 11 поражений после 14 проведённых матчей. «Ирони» располагается на шестой позиции с девятью победами в активе и семью поражениями.

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