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Эдвардс: Таунс — лучший игрок атакующего плана, который у нас есть

Эдвардс: Таунс — лучший игрок атакующего плана, который у нас есть
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс считает, что доминиканский форвард Карл-Энтони Таунс является лучшим игроком атакующего плана в команде.

«Я не знаю, почему команды прикрепляют ко мне двух защитников, потому что Карл-Энтони Таунс — лучший игрок атакующего плана, который у нас есть. Когда вы прикрепляете ко мне двоих, Таунс получает отличные возможности. Я полностью за», — приводит слова Эдвардса журналист Крис Хайн в социальной сети Х (бывший Twitter).

В данный момент «Миннесота Тимбервулвз» находится на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда одержала 37 побед и потерпела 16 поражений после 53 проведённых матчей.

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