Дюрант назвал фаворита в предстоящей дуэли дальних бросков между Карри и Ионеску

Лёгкий форвард команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант выбрал своёго бывшего партнёра по «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри фаворитом в дуэли трёхочковых бросков с баскетболисткой «Нью-Йорк Либерти» Сабриной Ионеску.

«Я выбираю Стефа. Сначала выбирал Стефа, затем он проявил ко мне неуважение, назвав меня провокатором, поэтому я выбрал Сабрину. Но я возвращаюсь к Стефу. Ты знаешь, как я люблю переключаться между разными вариантами», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Дуэль Стефена Карри и Сабрины Ионеску состоится после конкурса трёхочковых бросков в рамках Матча всех звёзд НБА. Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, но Стефен станет использовать мячи, которые применяются в НБА, а Сабрина будет бросать мячи, которыми играют в женской НБА.