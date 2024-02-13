Тренер сборной Испании Скариоло: Рубио хочет, чтобы его первая игра была за сборную

Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло сообщил, что разыгрывающий Рики Рубио, страдавший от психологических проблем, хочет провести свою первую официальную игру после возвращения именно за национальную команду.

«Я не держал постоянно телефон в руке, но я ждал этого звонка. Мы находились в постоянном контакте с прошлого лета. Он сказал мне, что хотел бы, чтобы его первая официальная игра после возвращения была за сборную, потому что он чувствует особую связь со мной, с национальной сборной и со своими товарищами по команде.

Было здорово, когда он позвонил мне и рассказал об этом. Я сказал ему, что не стоит ожидать сверхъестественного от себя, не стоит ожидать, что сразу станешь самым ценным игроком чемпионата мира-2019. Это процесс возвращения к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Он требует времени. Нужно быть очень осторожным и терпеливым», — приводит слова Скариоло Mundo Deportivo.