Валанчюнас высказался о непопадании Сабониса на Матч звёзд НБА

Литовский центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Йонас Валанчюнас прокомментировал непопадание соотечественника, центрового «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он очень талантлив. Он очень хороший игрок. Я думаю, он заслужил сыграть на Матче всех звёзд. Но мы не можем повернуть время вспять», — приводит слова Валанчюнаса Eurohoops.

В нынешнем сезоне НБА Домантас Сабонис принял участие в 52 матчах за «Сакраменто Кингз», набирая в среднем за игру 19,9 очка, совершая 13,2 подбора и отдавая 8,3 результативной передачи. Матч всех звёзд НБА пройдёт в городе Индианаполис, штат Индиана, в воскресенье, 18 февраля, на арене «Гейнбридж Филдхаус».